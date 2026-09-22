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Царьград

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Щербакова вышла в мощных серьгах Schiaparelli за 100 тыс. рублей

Щербакова вышла в мощных серьгах Schiaparelli за 100 тыс. рублей

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова появилась на контрольных прокатах сборной России в серьгах от Schiaparelli стоимостью до 100 тыс.

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