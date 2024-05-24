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Норвегия объявляет закрытие границ для российских туристов: причины и последствия

Норвегия объявляет закрытие границ для российских туристов: причины и последствия

Норвегия объявляет закрытие границ для российских туристов: причины и последствия Ирэн ОрлонскаяВице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel, Артур Мурадян, выразил мнение о попытке закрыть Норвегию от российских туристов.

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