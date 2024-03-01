Галлюцинации и ложные воспоминания: невролог об опасности препаратов от кашля

На первый взгляд безобидные сиропы от кашля, которые широко применяются в период сезонных гриппа и ОРВИ, а также в связи с пандемией коронавируса, в отдельных случаях могут привести к серьезным проблемам со здоровьем — как у взрослых, так и у детей.
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