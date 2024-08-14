64% россиян считают электросамокаты угрозой безопасности

Социологическое агентство «Вебер» узнало, что россияне думают об электрических самокатах. По результатам исследования, 64% опрошенных считают эти средства передвижения угрозой безопасности в населенных пунктах.
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