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Петербургский дневник

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Вице-губернатор Владимир Омельницкий ответит на вопросы петербуржцев 29 мая

Вице-губернатор Владимир Омельницкий ответит на вопросы петербуржцев 29 мая

Трансляция прямой линии пройдет на официальной странице правительства города и на телеканале «Санкт-Петербург» Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий проведет прямую линию 29 мая в 20 ч, сообщили в пресс-службе правительства города.

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