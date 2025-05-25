Вице-губернатор Владимир Омельницкий ответит на вопросы петербуржцев 29 мая

Трансляция прямой линии пройдет на официальной странице правительства города и на телеканале «Санкт-Петербург» Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий проведет прямую линию 29 мая в 20 ч, сообщили в пресс-службе правительства города.
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