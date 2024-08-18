Глава региона поздравил авиаторов Поморья с профессиональным праздником

Сегодня отмечается День Воздушного флота России. Это праздник всех, кто связан с авиацией.Авиаторов Поморья в своем телеграм-канале поздравил с профессиональным праздником губернатор Поморья Александр Цыбульский.
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