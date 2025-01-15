По факту гибели женщины и ребенка на пожаре в Туле возбудили уголовное дело

В следственном управлении уточнили, что погибли мать и ее маленький сын.СУ СКР по Тульской области в ночь на 16 января возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка на пожаре в 5-этажке на улице Металлургов областного центра.
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