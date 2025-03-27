Член РФС Мирзоян заявил о готовности России участвовать в ЧМ-2026

Александр Мирзоян, член исполкома Российского футбольного союза (РФС), обсудил с «Абзацем» возможные пути решения вопроса участия национальной команды в квалификации чемпионата мира 2026 года в случае получения wild card.
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