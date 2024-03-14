Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влас Семенюк
    Два обдолбыша в одной писочнице.Путин отчитал Зел...
  • Юрий Во
    Надо бы и из сферы муниципального и "выше" управления - мигрантов исключить, дабы те не начали заниматься кумовством,...Сторонники завоза...
  • Олег Едаменко
    Чё неясно? Если хохлам удастся хоть на пару дней занять хоть какое-то приграничное село, это даст повод Западу утверж...Дерзкая выходка д...

Русские хакеры наносят ответный удар: Вздрогнула вся Франция

Русские хакеры наносят ответный удар: Вздрогнула вся Франция

Франция подверглась мощнейшей кибератаке, в результате которой был взломан один из ведущих операторов атомных электростанций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГБ
Геннадий Бережнов
Микрон не исключил даже отправку войск в Незалежную, что вызвало недоумение даже у союзников по НАТО, но не у США, которые его и благословили! А он как праздно болтающиеся в лунке...... взял на вооружение. Для США это пробный шар, они его закатили и смотрят реакцию Путина. Ничего серьёзного, давай следующий.
Ответить
20 час.
Надежда Донцова
Молодцы!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх