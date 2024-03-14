Русские хакеры наносят ответный удар: Вздрогнула вся Франция

ГБ

Геннадий Бережнов

Микрон не исключил даже отправку войск в Незалежную, что вызвало недоумение даже у союзников по НАТО, но не у США, которые его и благословили! А он как праздно болтающиеся в лунке...... взял на вооружение. Для США это пробный шар, они его закатили и смотрят реакцию Путина. Ничего серьёзного, давай следующий.