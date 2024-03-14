Франция подверглась мощнейшей кибератаке, в результате которой был взломан один из ведущих операторов атомных электростанций.
Русские хакеры наносят ответный удар: Вздрогнула вся Франция
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Микрон не исключил даже отправку войск в Незалежную, что вызвало недоумение даже у союзников по НАТО, но не у США, которые его и благословили! А он как праздно болтающиеся в лунке...... взял на вооружение. Для США это пробный шар, они его закатили и смотрят реакцию Путина. Ничего серьёзного, давай следующий.
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20 час.
Надежда Донцова
Молодцы!
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20 час.
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