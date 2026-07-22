БПЛА для войск БПС

В этот раз съемочная группа программы выяснит, что сегодня эффективно работает в зоне СВО? Как действуют комплексы РЭБ? Зачем под землей строят целые лаборатории БПЛА? Что недавно только показывали на выставках, а уже сейчас это уходит на передовую? Ударные FPV-дроны, системы связи, воздушные ретрансляторы и дроны-перехватчики.