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БПЛА для войск БПС

БПЛА для войск БПС

В этот раз съемочная группа программы выяснит, что сегодня эффективно работает в зоне СВО? Как действуют комплексы РЭБ? Зачем под землей строят целые лаборатории БПЛА? Что недавно только показывали на выставках, а уже сейчас это уходит на передовую? Ударные FPV-дроны, системы связи, воздушные ретрансляторы и дроны-перехватчики.

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