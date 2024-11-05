Короткая жизнь Евгении Брик: бросила Марьянова и ушла в 40 лет, оставив Тодоровского и дочь одних

Её звезда погасла, как яркий фейерверк на тёмном небе, — быстро и внезапно. Евгения Брик, актриса с душевным блеском и неутолимой жаждой жизни, оставила после себя след примерно из 40 фильмов и сериалов, среди которых не все были главными ролями.
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