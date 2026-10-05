Экс-глава департамента инвестиций Сочи арестован за траты бизнесмена

Бывший глава департамента инвестиций Сочи, курировавший в сентябре 2024 года проведение Всероссийского форума муниципальных инвестиционных уполномоченных, под угрозой неблагоприятных последствий заставил предпринимателя из Лазаревского района оплатить расходы мероприятия на сумму более 3 млн рублей.