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Ташуев о 0:1 от «Рубина»: «Факел» третий матч подряд показывает хорошую игру с 5-6 моментами, а гола нет»

Ташуев о 0:1 от «Рубина»: «Факел» третий матч подряд показывает хорошую игру с 5-6 моментами, а гола нет»

«Сказать, что мы расстроены, значит, ничего не сказать, учитывая, что команда провела хороший матч. Мы старались доминировать, прессинговать, владеть мячом.

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