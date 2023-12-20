Депутат ГД с Алтая намерена ужесточить наказание педофилам, раз "на лбу не напишешь"

Останина отметила, что браслеты с отслеживанием - это мировая практика Депутат Госдумы Нина Останина намерена добиваться ужесточения наказания для педофилов, чтобы оно не ограничивалось только тюремным сроком, а предполагало еще и пожизненное ношение браслетов или химическую кастрацию, пишет "Парламентская газета".