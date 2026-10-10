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Эксперты оценили способность ИИ действительно уничтожить человечество

Эксперты оценили способность ИИ действительно уничтожить человечество

В последние недели появилось несколько шокирующих заявлений о безопасности искусственного интеллекта: что вероятность гибели человечества составляет 10%, что ИИ опаснее ядерного оружия, что «ботнет» угрожает всему интернету, и что всё это — масштабная технологическая психологическая операция.

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