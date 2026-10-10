Эксперты оценили способность ИИ действительно уничтожить человечество

В последние недели появилось несколько шокирующих заявлений о безопасности искусственного интеллекта: что вероятность гибели человечества составляет 10%, что ИИ опаснее ядерного оружия, что «ботнет» угрожает всему интернету, и что всё это — масштабная технологическая психологическая операция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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