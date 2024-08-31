ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили склад вооружения ВСУ в Сумской области

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.
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