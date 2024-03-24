Жители города и района продолжают нести цветы и свечи в парк, где организован мемориал памяти погибшим в террористической атаке в «Крокус Сити Холле».
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Жители города и района продолжают нести цветы и свечи в парк, где организован мемориал памяти погибшим в террористической атаке в «Крокус Сити Холле».