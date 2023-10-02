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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «Ощущение, что если от ЦСКА напропускают, то этот матч станет последним для Абаскаля»

Губерниев о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «Ощущение, что если от ЦСКА напропускают, то этот матч станет последним для Абаскаля»

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» (0:4). «Спартак» был совсем не готов к «Крыльям», складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника.

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