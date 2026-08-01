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Мужчина из Ростова запечатлел, как в Москве полиция усмиряла дебошира

Мужчина из Ростова запечатлел, как в Москве полиция усмиряла дебошира

Житель Ростова, приехавший в Москву, стал очевидцем необычной сцены и снял происходящее на камеру. На улице полиция вместе с молодым человеком и девушкой пыталась успокоить и задержать нетрезвого мужчину, который вел себя агрессивно и не хотел подчиняться.

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