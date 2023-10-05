США об украинском «контрнаступе»: Капут! Проехали!

Экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в четверг, 5 октября, заявил, что украинское контрнаступление провалилось, а русские, продвигаясь «медленно, упорно и терпеливо», заняли новые территории, – сообщают СМИ.
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