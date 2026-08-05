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Газета.ру

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Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не смогла сбить ни одной ракеты

Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не смогла сбить ни одной ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обрушился с критикой на западных партнеров Киева, обвинив их в промедлении с поставками ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

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