Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не смогла сбить ни одной ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обрушился с критикой на западных партнеров Киева, обвинив их в промедлении с поставками ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны (ПВО).
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