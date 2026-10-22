Ижевск. Удмуртия. Жители разных районов Ижевска массово пожаловались на нехватку уличного освещения. Свои сигналы они сообщили на странице главы города Дмитрия Чистякова в соцсетях под постом с анонсом прямого эфира:- «Дорога от магазина "Пятёрочка" на ул.
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