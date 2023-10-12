Боец Шлеменко: Оливейра хотел подойти к бою с Махачевым в оптимальных кондициях

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил, что снятие бразильца Чарльза Оливейры с боя против российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева связано вовсе не с опасениями проиграть, а наоборот — со стремлением увеличить свои шансы на победу над ним.