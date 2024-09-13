В Петербурге в пятницу, 13 сентября, ожидается плюс 27 градусов

Город идет за очередным температурным рекордом В пятницу, 13 сентября, в Петербурге в первой половине дня, небольшими дождями еще отметится уходящий атмосферный фронт, а затем на погоду окажет влияние усиливающийся с востока гребень антициклона, сообщают «Метеовести».