В Петербурге в пятницу, 13 сентября, ожидается плюс 27 градусов

Город идет за очередным температурным рекордом В пятницу, 13 сентября, в Петербурге в первой половине дня, небольшими дождями еще отметится уходящий атмосферный фронт, а затем на погоду окажет влияние усиливающийся с востока гребень антициклона, сообщают «Метеовести».
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