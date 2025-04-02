«СДМ-ХИМИЯ» завораживает гостей технологиями на стенде М2111. MosBuild-2025 стартовал

Фото: «СДМ-ХИМИЯ». «СДМ-Химия». Стенд СДМ-ХИМИЯ на выставке «MosBuild 2025» Рекламировать. ООО "СДМ-ХИМИЯ" ИНН 7720811460 Erid: F7NfYUJCUneRHy4fnBea 1 апреля 2025 года открылась крупнейшая в России и Восточной Европе ежегодная международная выставка строительных и отделочных материалов.
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