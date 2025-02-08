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Гвардиола сказал, когда поделится мнением о расследовании против «Сити» в связи с многочисленными нарушениями ФФП

Гвардиола сказал, когда поделится мнением о расследовании против «Сити» в связи с многочисленными нарушениями ФФП

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообещал высказать свое мнение о расследовании по нарушениям «горожанами» ФФП в рамках ведущегося против клуба расследования, когда будет вынесено окончательное решение по делу.

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