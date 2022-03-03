Березуцкий о травме Заболотного: «Он почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Возможно, будет обследование»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о травме форварда Антона Заболотного. Нападающий был заменен в середине первого тайма матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Сочи» (2:1).

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