Березуцкий о травме Заболотного: «Он почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Возможно, будет обследование»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о травме форварда Антона Заболотного. Нападающий был заменен в середине первого тайма матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Сочи» (2:1).
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