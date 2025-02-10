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Владимирец лишился автомобиля за долги по электроэнергии

Владимирец лишился автомобиля за долги по электроэнергии

Иномарка помещена на спецстоянку.В Октябрьском районе Владимира сотрудники отдела судебных приставов провели операцию по изъятию автомобиля Mercedes у местного жителя, который накопил задолженность свыше 300 тысяч рублей перед энергоснабжающей организацией.

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