Дело о квартирах для сирот в аварийном доме: прокуратура требует пересмотра решения суда

Прокуратура намерена оспорить решение Борзинского городского суда, который 4 апреля прекратил уголовное дело против бывшего главы города Борзя Николая Спиридонова и его заместителя Виталия Паршонова, обвиняемых в превышении должностных полномочий при приёмке квартир в жилом доме, впоследствии признанном аварийным.