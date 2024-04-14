Чипсам становится тесно в России

Компания «Москарт» на прошлой неделе презентовала новые линии для изготовления чипсов под брендом «Московский картофель» и Golden Life, которые помогут ей нарастить объем выпуска продукции на 25% — до 16 тыс.
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