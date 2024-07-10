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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек Канады: «У Аргентины лучшая сборная в мире, но у нас были моменты в начале матча. Забили ли бы хотя бы раз – игра, возможно, сложилась бы по-другому» 

Хавбек Канады: «У Аргентины лучшая сборная в мире, но у нас были моменты в начале матча. Забили ли бы хотя бы раз – игра, возможно, сложилась бы по-другому» 

«У них лучшая сборная в мире, но в то же время у нас были голевые моменты в начале матча. Если бы мы забили хотя бы раз, игра, возможно, сложилась бы по-другому.

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