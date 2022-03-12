Майкл Чендлер – о Исламе Махачеве: «Победив Грина, ты не можешь рассчитывать на титульный шанс»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер высказался о российском бойце Исламе Махачеве. По мнению американца, внушительная победная серия Махачева не является основанием для получения титульного поединка.

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