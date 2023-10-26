«Выход один»: в Германии сделали неожиданное заявление о России и США

Правительство США для предотвращения полного коллапса должно наладить мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
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