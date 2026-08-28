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Нигматуллин — о «Локомотиве»: «Хочется, чтобы в РЖД про свой флагман в спорте не забывали»

Нигматуллин — о «Локомотиве»: «Хочется, чтобы в РЖД про свой флагман в спорте не забывали»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что обеспокоен нынешним состоянием команды, выразив надежду на то, что РЖД продолжит уделять клубу должное внимание.

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