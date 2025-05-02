Британская компания предположительно заплатила взятки в размере 4 млн долларов

Три человека были арестованы Управлением по борьбе с мошенничеством Великобритании (SFO) после того, как компания Blu-3, занимающаяся управлением строительством, была заподозрена в даче взяток бывшим членам Mace Group во время строительства центра обработки данных Microsoft в Нидерландах.
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