Британская компания предположительно заплатила взятки в размере 4 млн долларов

Три человека были арестованы Управлением по борьбе с мошенничеством Великобритании (SFO) после того, как компания Blu-3, занимающаяся управлением строительством, была заподозрена в даче взяток бывшим членам Mace Group во время строительства центра обработки данных Microsoft в Нидерландах.