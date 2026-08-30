Украинцы потребовали лишить рэпера Потапа звания заслуженного за русский язык

Сбор подписей с требование лишить рэпера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) звания заслуженного артиста Украины начался под петицией , опубликованной на сайте офиса президента страны.
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Я не поклонник рэпа,- но интересно было бы послушать как хохлы рэп балабонят!