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Украинцы потребовали лишить рэпера Потапа звания заслуженного за русский язык

Украинцы потребовали лишить рэпера Потапа звания заслуженного за русский язык

Сбор подписей с требование лишить рэпера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) звания заслуженного артиста Украины начался под петицией , опубликованной на сайте офиса президента страны.

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