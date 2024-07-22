Блог-тур на электросамокатах по Чебоксарам: правила безопасной и комфортной езды

Сегодня в Чебоксарах состоялся блог-тур на электросамокатах, организованный сотрудниками Управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Чувашской Республики и специалистами Центра управления Чувашским регионом.
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