Макрон: Европа не может рассчитывать на НАТО из-за ослабления позиции Трампа

Global Look Press/Artur Widak/ZUMAPRESS.com Европейские страны остались одни, они не могут как прежде рассчитывать на НАТО, так как Североатлантический альянс ослабила позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Figaro.