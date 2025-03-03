Макрон: Европа не может рассчитывать на НАТО из-за ослабления позиции Трампа

Global Look Press/Artur Widak/ZUMAPRESS.com Европейские страны остались одни, они не могут как прежде рассчитывать на НАТО, так как Североатлантический альянс ослабила позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Figaro.
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