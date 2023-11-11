Взрыв на железной дороге под Рязанью: поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие

В регионе действует план "Перехват". На расписании пассажирских перевозок инцидент не сказался.Рано утром в субботу, 11 ноября, на железнодорожном перегоне Рыбное – Блокпост в Рязанской области прогремел взрыв, как раз во время движения грузового поезда.
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