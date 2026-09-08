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ИА Реалист

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Японская иена растёт, закрывая карри-трейды и стоп-лоссы

Японская иена растёт, закрывая карри-трейды и стоп-лоссы

ТОКИО (ИА Реалист). 7 сентября на фоне выходного дня в США и пониженной ликвидности иена укрепилась на 1,2%, пробив ключевой уровень 155 за доллар.

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