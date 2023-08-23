Харьков свободен! Провал операции «Цитадель»

Советские офицеры со знаменем на площади Дзержинского в освобожденном Харькове. Август 1943 г. Операция «Кутузов» Оборонительное сражение на Центральном фронте было завершено 12 июля 1943 года, на Воронежском фронте – 23 июля.
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