Мышка - норушка
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Мышка - норушка
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Свекровь научила, теперь кто пробуют просят рецепт! Съедаются в один миг! Узбекская мясная лепешка!
Прекратите покупать масло! Сделай сам! Требуется только 1 ингредиент
Свежие комментарии
Юлия
Согласна. Может и стоит перерабатывать текст из под видео рецептов. Но ... Увы маловато времени для такого творчество
Рецепт курицы с м...
sss
Понимаю, но по старинке люблю читать текстом, а не смотреть видео. Лучше так воспринимаю... Увы
Рецепт курицы с м...
Юлия
Описание - творчество "дяди гугла" переводчика. При желании понять можно соотнести с видео. Вы ж сами понимаете как п...
Рецепт курицы с м...
Юлия
ЗОЛОВКА НАУЧИЛА
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