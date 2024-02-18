Генерал Гурулев назвал четыре фактора, позволивших освободить Авдеевку

Операция по освобождению Авдеевки была проведена крайне достойно, а к успеху привели четыре важных фактора: точная оценка обстановки, подготовка подразделений, бесподобная система огневого поражения и устойчивая система управления.
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