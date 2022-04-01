The Washington Post: на саммите КНР - ЕС Пекин будет придерживаться своей прежней позиции по Украине

На предстоящем саммите ЕС-Китай, который должен состояться 1 апреля в виртуальном формате, Пекин будет придерживаться прежней позиции в отношении ситуации вокруг Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника в правительстве КНР.