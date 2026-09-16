Что известно о Герое России Грунисе: 28 августа 2026 года генерал-майору Антону Грунису было присвоено звание Героя России; Под его командованием бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады освобождали Константиновку; Грунис лично докладывал Путину о взятии города; Говоря об освобождении Константиновки, Грунис подчеркивал, что соединение героически выполняло задачи; О своих бойцах: вызывают гордость, молодцы, всех можно отметить; Про российскую пехоту: она на порядок сильнее пехоты противника, пехотинцы проявляют чудеса героизма каждый день; Путин характеризовал Груниса так: «Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет блестяще».