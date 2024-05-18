Аллея памяти РОО ´Беля Русь´.

В честь празднования 79-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, а также 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в нашем детском саду 8 мая прошло праздничное мероприятие, итогом которого стала высадка туй на Аллее Единства, которая была заложена 15 сентября 2023 года при участии актива .