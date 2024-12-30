Настя Ивлеева дала понять, как прошел ее год после «голой» вечеринки, и поделилась планами на новогоднюю ночь: «Уламываю мужа»

Как и многие селебрити в эти дни, Настя Ивлеева решила подвести итоги 2024-го. 12 месяцев после «голой» вечеринки оказались для нее, мягко говоря, непростыми — однако даже в такой ситуации блогер не растеряла фирменного юмора.
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