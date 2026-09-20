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Минобороны России заявило об усилении ударов по военным объектам Киева

Минобороны России заявило об усилении ударов по военным объектам Киева

Вооруженные силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.

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