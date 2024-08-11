Один человек погиб и 60 получили ранения в результате поломки эскалатора на водопаде в Китае

Серьезный инцидент произошел на водопаде Детиан в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая - сломался эскалатор, используемый для экскурсий, в результате чего погиб один человек и более 60 туристов получили ранения.
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