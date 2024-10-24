РСТ: горнолыжные курорты РФ возглавляют рейтинг популярности зимних туров

На новогодних каникулах россияне предпочитают отдыхать на горнолыжных курортах. В беседе с aif.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил среди самых популярных Красную Поляну, Розу Хутор, Белокуриху.
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